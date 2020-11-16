Пошли по хрупкому льду. В Тюменской области утонули двое мужчин

В Тюменской области утонули двое мужчин. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области всего за два дня на водоемах утонули двое мужчин. Они пренебрегли мерами безопасности и вышли на хрупкий лед.

На озере Волково Тобольского района накануне, 15 ноября, было обнаружено тело 70-летнего мужчины. По предварительным данным, он ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Позже на берегу озера нашли его автомобиль, а тело – недалеко от берега в воде.

Днем ранее трагедия произошла на реке Юрга вблизи села Юргинское. Здесь подо льдом обнаружили тело 36-летнего местного жителя, который решил сократить свой путь и пошел по замерзшей реке, но провалился под лед.

– По данным фактам проводятся процессуальные проверки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

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