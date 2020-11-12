В Тюменской области утонул глава сельского поселения.
На озере Будановское (Долговское) накануне, 12 ноября, утонул человек. Погибшим оказался глава Бегишевского сельского поселения Рисхат Аминов.
Изначально о трагедии рассказали сами тоболяки в социальных сетях. Позже информацию о смерти Аминова подтвердили близкие знакомые, передает «МегаТюмень».
– На место выезжали спасатели, однако их помощь не потребовалась, так как утонувшего обнаружили раньше. Тело погибшего нашли рыбаки, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у водоемов Тюмени появятся специальные знаки, которые предупредят местных жителей об опасности выхода на тонкий лед. Ежегодно в этот период многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на хрупкий лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.
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