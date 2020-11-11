Тюменцев предупредят о тонком льде. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

У водоемов Тюмени появятся специальные предупреждающие знаки, которые расскажут местным жителям об опасности выхода на тонкий лед. Ежегодно в этот период многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на хрупкий лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

– Уважаемые родители! Ежедневные напоминания о простых правилах безопасности могут уберечь вашего ребёнка от опасности тонкого льда! Напоминайте детям, что нельзя играть вблизи водоемов, заходить на затянутый льдом водоем, а также находиться около водоема без сопровождения взрослых, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что тонкий лед только кажется прочным. На самом деле он слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Кстати, молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным покровом.