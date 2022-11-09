Куда и кому жаловаться в Тюмени на свисающие с крыш сосульки Фото: Татьяна Коркина

Привлечь к ответственности бездействующее ЖКХ требуют жители Тюмени. Снегопад засыпал крыши домов, а температура воздуха в эти дни балансирует на грани нуля. Теперь с крыш свисают сосульки, а коммунальщики не успевают с их очисткой. Пожаловаться на снег и сосульки тюменцы могут на сайте «Тюмень – наш дом».

– Опасность для жизни! ЖКХ «Стандарт» бездействует, прошу привлечь их к ответственности, – пишет Андрей Андреевич с улицы Муллы-Нур Вахитова, 15а в Тюмени. А Игорь Викторович пишет об опасных сосульках на улице Сургутской, 11.

По постановлению № 491 Правительства РФ крыши многоквартирных домов относятся к общедомовому имуществу. Согласно Жилищному кодексу РФ (ст. 162) их очистка, восстановление и любые ремонтные работы возлагаются на управляющую компанию. Согласно положению об уборке территории Тюмени, снег должен быть вывезен в зависимости от интенсивности снегопада в срок от 7 до 14 дней.

Графики очистки крыш, механической уборки и вывоза снега формируют управляющие компании. Информация появляется на досках объявления и домовых чатах. Её можно уточнить по телефонам управляющих компаний.