В администрации Тюмени разъяснили, куда обращаться, если ваш двор завалило снегом

В Тюмени дорожные службы разгребают завалы после «праздничных» снегопадов Фото: Тюмень - наш дом

Подрядчики департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, управы, арендаторы, управляющие компании ликвидируют последствия снегопадов, которые накрыли город в праздничные выходные.

Как сообщили в администрации Тюмени, в первую очередь чистят входные группы, тротуары, пешеходные дорожки и контейнерные площадки. Это нужно для того, чтобы люди по-человечески добрались до остановок, до работы и автопарковок. Для этого свеженький снег сметают в кучи, очищают тротуары от наледи и льда и ликвидируют скользкость. Собранный снег можно складировать только на согласованных с управами территориях.

При снегопаде до 5 мм снег должны вывезти не позднее семи суток. При снегопаде от 6 до 19 мм – до 10 суток. Если снег выпал более 20 мм, то на вывоз даётся 14 суток. Эти правила распространяются на межквартальные проезды и дворовые территории. За нарушение требований по снегоочистке управляющие компании привлекаются к административной ответственности.

Как должны убирать снег? Инфографика. Фото: Тюмень - наш дом

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Сообщить о некачественной уборке можно на портале «Тюмень – наш дом» в категории «Текущее содержание дворовой территории». О нарушениях в части складирования снега также можно написать на портале (в соответствующей категории).