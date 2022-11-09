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НовостиЭкономика9 ноября 2022 9:14

Швейный цех тюменского предприятия наладил выпуск бронежилетов

Такой подход позволил сохранить предприятию весь штат сотрудников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Швейный цех тюменского предприятия наладил выпуск бронежитетов

Швейный цех тюменского предприятия наладил выпуск бронежитетов

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Швейный цех тюменского завода вездеходной техники с начала спецоперации на Украине начал заниматься изготовлением бронежилетов. Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, такой подход позволил предприятию сохранить 80 сотрудников (это 100% собственного штата), а также повысить их компетенции. По словам руководителя компании Александра Фролова, в 2023 году планируется построить ещё один цех на территории базы.

– Безусловно, мы столкнулись с рядом трудностей, вызванных сложной внешнеполитической ситуацией, те же колебания курса рубля негативно сказались на нашей экспортной деятельности. Тем не менее мы стараемся не только локализовать производство и диверсифицировать свою деятельность, но и реагировать на текущие вызовы, – сообщил Александр Фролов.

Напомним, предприятие, которое работает в регионе с 2011 года, выпускает снегоболотоход «Беркут-8» и квадроцикл «Росомаха». Продукцию продают в регионы России и ближнее зарубежье, а раньше продавали и в страны Персидского залива. Сегодня продукцию завода активно покупают сервисные компании нефтегазового сектора и частники. Большую часть компонентов компания производит сама, а работа над импортозамещением ведется постоянно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что сублимированные лесные ягоды, грибы, овощи в порошках, дробленые и целые сублимированные продуты питания и напитки планирует выпускать фабрика здоровой еды GreenHouse компании «Грин Лайф». Строительство цеха уже началось в индустриальном парке «Боровский», инвестор получил разрешение на возведение производственных зданий. До конца 2024 года планируется создать 40 новых рабочих мест.