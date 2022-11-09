Швейный цех тюменского предприятия наладил выпуск бронежилетов

Швейный цех тюменского предприятия наладил выпуск бронежитетов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Швейный цех тюменского завода вездеходной техники с начала спецоперации на Украине начал заниматься изготовлением бронежилетов. Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, такой подход позволил предприятию сохранить 80 сотрудников (это 100% собственного штата), а также повысить их компетенции. По словам руководителя компании Александра Фролова, в 2023 году планируется построить ещё один цех на территории базы.

– Безусловно, мы столкнулись с рядом трудностей, вызванных сложной внешнеполитической ситуацией, те же колебания курса рубля негативно сказались на нашей экспортной деятельности. Тем не менее мы стараемся не только локализовать производство и диверсифицировать свою деятельность, но и реагировать на текущие вызовы, – сообщил Александр Фролов.

Напомним, предприятие, которое работает в регионе с 2011 года, выпускает снегоболотоход «Беркут-8» и квадроцикл «Росомаха». Продукцию продают в регионы России и ближнее зарубежье, а раньше продавали и в страны Персидского залива. Сегодня продукцию завода активно покупают сервисные компании нефтегазового сектора и частники. Большую часть компонентов компания производит сама, а работа над импортозамещением ведется постоянно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что сублимированные лесные ягоды, грибы, овощи в порошках, дробленые и целые сублимированные продуты питания и напитки планирует выпускать фабрика здоровой еды GreenHouse компании «Грин Лайф». Строительство цеха уже началось в индустриальном парке «Боровский», инвестор получил разрешение на возведение производственных зданий. До конца 2024 года планируется создать 40 новых рабочих мест.