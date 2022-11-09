Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2022 7:24

Для тюменских мобилизованных купили берцы, бакалавы, термобелье и тактические наушники

Погрузка заняла два дня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Для тюменских мобилизованных купили берцы, бакалавы, термобелье и тактические наушники

Для тюменских мобилизованных купили берцы, бакалавы, термобелье и тактические наушники

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Дополнительную партию оборудования и амуниции подготовили для мобилизованных жителей Тюменской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

Амуниция для мобилизованных

Амуниция для мобилизованных

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По его словам, точное количество снаряжения, которое передают в подразделения, назвать нельзя. Однако погрузка всего объема амуниции заняла два дня.

Работайте, братья!

Работайте, братья!

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

– Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники, – сообщил Александр Моор.

Зимние сапоги и берцы для мобилизованных тоже закупили

Зимние сапоги и берцы для мобилизованных тоже закупили

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Все снаряжение закуплено за счет средств областного бюджета. Глава региона подчеркнул, что представители регионального оперштаба находятся на связи с командирами подразделений, поэтому оборудование и амуницию закупают по конкретным запросам.

Снаряжение купили на деньги областного бюджета

Снаряжение купили на деньги областного бюджета

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени для мобилизованных собрали термобелье и туристическое снаряжение.