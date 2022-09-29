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Общество29 сентября 2022 12:31

В Тюмени для мобилизованных собрали термобелье и туристическое снаряжение

А еще берцы, перчатки и многое другое
Павел Посевин
В Тюмени для мобилизованных собрали термобелье и туристическое снаряжение.

В Тюмени для мобилизованных собрали термобелье и туристическое снаряжение.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени для мобилизованных комплектуют экипировку. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, мужчины получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, а еще туристическое снаряжение. Всё это появится у тюменцев помимо того, что выдает Министерство обороны.

– По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки. Оснастили всем необходимым подразделение «Тайга», купили специальное снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии. На днях отправим очередную партию снаряжения для бойцов из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-сапёрного полка, – рассказал Моор.