Лунное затмение в Тюмени 8 ноября 2022 года: когда пройдет, во сколько смотреть, что можно увидеть

Лунное затмение в Тюмени 8 ноября 2022 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заключительную часть лунного затмения смогут увидеть жители Тюмени 8 ноября 2022 года. По словам местного астронома-любителя Виталия Угренинова, начнется затмение в 15.15, когда Луна будет под горизонтом. Тогда насладиться природным явлением смогут жители восточных регионов – от Новосибирска и дальше.

– Мы увидим окончание явления – как земная тень освобождает наш спутник, – цитирует Виталия издание «Мегатюмень». – Примерно в 5 часов вечера «из ниоткуда» на темнеющем небе появится тонкий месяц. К 18 часам он превратится в большую, полную и яркую Луну. Главное, чтобы была ясная погода.

Лунное затмение случается за две недели до или после солнечного затмения (в этом году оно прошло 25 октября, но мы так ничего и не увидели из-за туч). По словам Угренинова, Луна обогнула землю и оказалась с противоположной стороны.

– Теперь уже Земля закрывает для нее Солнце. Несмотря на большой прогресс в исследовании нашего спутника, еще ни разу не удалось получить фотографии этого явления с поверхности Луны. Мы неоднократно видели затмение на Марсе, но на Луне – ни разу, – заключил астроном.