Жители Тюмени из первого ряда увидят солнечное затмение 25 октября 2022 года. Фото - "Старая башня" в ВК.

Жители Тюмени смогут наблюдать солнечное затмение сегодня, 25 октября. Начнется оно в 14.50, закончится в 17.10 – именно в это время его можно разглядеть лучше всего.

– По космическому стечению обстоятельств, Тюменская область будет лучшим местом для наблюдения этого затмения. Нигде на планете его не будет видно лучше, чем в Нижневартовске или Сургуте. Тюмени также достались места в первом ряду. Это затмение будет частным – то есть нигде на Земле его не будет видно как полное, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» местный астроном-любитель Виталий Угренинов.

По его словам, кульминация придется на 16.02 по местному времени. В эти минуты Солнце будет выглядеть, как полумесяц с рожками вверх. В Сургуте и Нижневартовске Солнце будет закрыто на 82%, в Тюмени – на 80,5%.

– Таких больших значений не было с 2008 года! Тогда, 1 августа произошло полное солнечное затмение. В полосу 100-процентного покрытия попали города Ноябрьск, Нижневартовск, Новосибирск, Барнаул. Тюмень задело по касательной – у нас было 86 процентов. Заметно потемнело, как будто на Солнце наползла туча, хотя с погодой как раз повезло! – отмечает Виталий.

Он рассказал, как, собственно, можно наблюдать явление. Для это вам понадобится сварочные стекла, старые дискеты или компакт-диски без этикетки. А еще можно сложить в несколько раз серебристую обертку от конфет. Самый безопасный способ наблюдения – это проекция через маленькое отверстие (по принципу камеры-обскуры). Если вы наблюдаете через бинокль или подзорную трубу, светофильтр нужно прикреплять к входному отверстию (апертуре).