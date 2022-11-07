В Заводоуковске пьяный мужик перевернул на собутыльника ведро с экскрементами, а тот воткнул ему нож в спину Фото: Татьяна Коркина

В Заводуковске 58-летнего местного жителя приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным ведомства, Николай сожительствовал со своим знакомым в многоквартирном доме в селе Упорово. Каждый день мужчины злоупотребляли алкоголем, поэтому в доме всегда царило безудержное веселье. 30 мая 2022 года к ним в гости зашел односельчанин, с которым они, естественно, стали пить.

Вскоре застолье превратилось в потасовку, и тогда разгневанный гость схватил ведро из биотуалета и облил экскрементами собутыльника. Чтобы отомстить сопернику, Николай схватил кухонный нож и воткнул его в спину мужчины.

Хозяин вызвал скорую помощь, благодаря чему потерпевший остался жив.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областном центре женщина из ревности вонзила нож в спину любимому. Теперь злоумышленнице грозит до восьми лет тюрьмы.