В Тюмени женщина из ревности вонзила нож в спину любимого. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы о вызове в квартиру на улице Парфенова, где находился мужчина с колото-резаной раной в области спины. Сотрудники ППС тут же прибыли на указанный адрес, задержали подозреваемую и помогли медикам транспортировать потерпевшего в машину скорой помощи.

Ранее не судимая, неработающая 31-летняя местная жительница пояснила, что между ней и ее сожителем вспыхнула ссора на почве ревности, переросшая во взаимные оскорбления.

– В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им 26-летнего возлюбленного в спину, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.