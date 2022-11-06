Более 1,2 тысяч писем с поддержкой получили мобилизованные Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ передали мобилизованным более 1,2 тысяч писем поддержки от жителей Тюменской области. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, добровольцы помогают военнослужащим и их семьям уже месяц.

Они организуют проводы бойцов, собирают гуманитарные наборы, консультируют – как очно, так и по телефону. За месяц активисты собрали почти полтонны провизии от жителей региона, провели четыре встречи с мобилизованными и узнали, что нужно семьям бойцов.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области мобилизованные изучают взрывное дело, медицину и навыки стрельбы.