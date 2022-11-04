В Тюмени разбился молодой парень, выпав с балкона 19-го этажа

Фото: «ЧС Тюмень»

Минувшей ночью в Тюмени произошла трагедия: молодой человеку упал с 19-го этажа дома № 35/5 на ул. Беляева. Информация об этом появилась в городской группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Выпал парень с 19-го этажа по ул. Беляева, д. 35/2, ЖК «Звездный городок». Скончался на месте», – говорится в сообщении.

По словам очевидца, после падения молодой человек еще был жив, но полученные травмы оказались настолько серьезными, что все старания медиков были тщетны.

«Я с другом скорую вызвал, увидели, что человек лежит, померили пульс, он еле чувствуется. Приехала скорая, час делала массаж сердца, ничего не помогло, жалко пацаненка», – написал тюменец.

Также на место трагедии прибыли сотрудники полиции и следственного комитета, чтобы опросить жильцов и собрать вещественные доказательства. На данный момент организована доследственная проверка.

Напоминаем, что ровно неделю назад, 28 октября, в Тюмени произошла точно такая же трагедия: молодая девушка выпала с 17-го этажа из-за неразделенных чувств к однокласснице.