В Тюмени глава предприятия задолжал государству более 50 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

Глава одной из тюменских фирм признан виновным в неуплате налогов на сумму более 50 миллионов рублей. С иском восстановить ущерб от преступления в Центральный районный суд обратилась прокуратура.

Два года назад приговором Калининского районного суда Тюмени руководитель организации был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководитель предоставлял в налоговую липовые декларации со сведениями, которые не соответствовали действительности.

Решением Центрального районного суда г. Тюмени исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Теперь предприниматель может присесть на несколько лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени бизнесмена осудили условно за неуплату 255 млн рублей налогов. Его организация признавалась плательщиком акцизов на автомобильный бензин.