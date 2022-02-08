В Тюмени бизнесмена осудили условно за неуплату 255 млн рублей налогов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении владельца ЗАО «Севертранссервис». Мужчина организовал схему уклонения от уплаты налогов, а ее реализацией занялись три генеральных директора в разные периоды своей деятельности.

Он придумал занижать объемы произведенного бензина и подлежащие перечислению в бюджет налоги в бухгалтерской и налоговой отчетности. А в ряде случаев налоговые декларации по акцизам вообще не предоставлялись. За четыре год,с 2012-го по 2016-й, он не уплатил налог на сумму свыше 255 млн рублей.

– В апреле 2021 года предприятие признано банкротом, назначен конкурсный управляющий. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого и оборудование на сумму свыше 200 млн рублей, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее были осуждены два бывших генеральных директора, которые реализовывали преступные схемы обвиняемого. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного более 255 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.