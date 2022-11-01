Жители Тюмени просят осветить дорогу до детского сада и школы в районе ММС. Фото: скриншот с видео

Жители Тюмени просят осветить дорогу до специализированной гимназии «Аврора» (ул. Сидора Путилова, 22) в районе улицы Мелиораторов. Горожане утверждают, что тротуары и освещение отсутствуют здесь уже много лет.

«Дети и взрослые вынуждены днем, утром и вечером (в темноте) ходить по обочинам или по самой дороге, подвергая себя опасности. Просьба обратить уже внимание на эту проблему, создать безопасные условия для передвижения пешеходов, проложить тротуары и установить освещение», – пишут в социальных сетях тюменцы.

По словам одного из местных жителей, дом рядом с проблемным участком дороги был заселен еще в 2014 году и за это время ни одного ремонта дороги не было: «Мусором строительным сыпали, хватало на пару месяцев. Нынче решили ямы асфальтом заделать, хватило на неделю».

«Очень опасный участок дороги! – также утверждают другие жители областной столицы. – Если учесть, что там любит гонять молодежь на советском автопроме, и то, что там не раз были аварии… К сожалению, ничего не меняется...»

В пресс-службе городской администрации ответили, что устройство тротуара, наружного освещения вдоль улицы можно выполнить в рамках капитального ремонта дороги. Выяснилось, что на сегодняшний день проект проезда от улицы Мелиораторов до Голышева разработан: «Запрошено финансирование на строительно-монтажные работы».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на гостевых улицах Тюмени, начиная с Ямской, подрядчики начали менять осветительные приборы. Поэтому теперь весь участок от Рощинского кольца до первого светофора будет освещаться новыми светильниками. Эти же работы проведут в районе развязки на Тобольском тракте. В общей сложности специалисты заменят 471 устаревший светильник.