На дорогах Тюменской области старые светильники заменят на современное светодиодное оборудование

Оно в три раза экономичнее устаревших консольных светильников Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На гостевых улицах Тюмени, начиная с ул. Ямской, подрядчики начали менять осветительные приборы. Поэтому теперь весь участок от Рощинского кольца до первого светофора будет освещаться новыми светильниками. Эти же работы проведут в районе развязки на Тобольском тракте, в общей сложности специалисты заменят 471 устаревший светильник.

По словам главного специалиста отдела главного энергетика Управления автомобильных дорог Тюменской области Сергея Попова, современное отечественное светодиодное оборудование в три раза экономичнее устаревших консольных светильников. Оно уже доказало свою эффективность и работоспособность.

- Новые светильники собирают специально для нас в Тюмени, - рассказал он.

Во время работы специалисты заменят также более 400 метров кабеля и 27 шкафов автоматического управления наружным освещением.

Замена устаревших светильников идет в рамках исполнения федерального закона № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Так, в 2021 году, например, обновили около тысячи осветительных приборов. Сейчас 95% фонарей на региональных дорогах имеют высокий класс энергоэффективности.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе реализуется программа устройства наружного освещения на автомобильных дорогах регионального значения, в рамках которой строятся новые линии освещения. Все объекты проранжированы по интенсивности движения и наличию социальной инфраструктуры. В 2022 году построены новые линии протяжённостью более 11,5 км в пяти населённых пунктах региона.