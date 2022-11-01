В Вагайском районе возведут школу на 150 мест с дошкольным отделением. Фото - ГУС ТО.

В селе Казанское Вагайского района возведут школу на 150 мест. Госконтракт на строительство уже заключен – это будет двухэтажное здание, в котором будут также заниматься и 32 дошкольника.

– На площади почти 8 тысяч квадратов разместятся учебные кабинеты, кабинет робототехники и легостроения, художественная мастерская живописи и рисования, библиотека, физкультурный и актовый залы, медицинский блок и столовая, – сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

На территории школы будут зона отдыха и игровые зоны для детей разного возраста. Учебное заведение впустит учеников летом 2024 года. Кстати, в настоящее время в регионе строятся 14 новых школ.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюмени снесут центр «Космос» и построят на его месте школу. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. В настоящее время местное управление капитального строительства ищет того, кто сможет выполнить предпроектные работы по сносу.