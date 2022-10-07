В Тюмени снесут театральный центр «Космос» и построят на его месте школу. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени снесут центр «Космос» и построят на его месте школу. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

В настоящее время местное управление капитального строительства ищет того, кто сможет выполнить предпроектные работы по сносу. Кстати, снесут не только молодежный театральный центр, где раньше находился кинотеатр, но и здание школы № 7, а также игровые и спортивные площадки. А в границах улиц Республики и Рижской в будущем возведут школу. Учебное заведение вместит в себя тысячу учеников.

Подрядчик обязан выполнить топографическую съемку, план, а также определить наиболее целесообразный вариант размещения здания. За эти работы, которые следует закончить до конца весны 2023 года, власти заплатят 3,9 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 24 октября. Итоги будут подведены 27 октября.