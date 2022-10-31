В Казанском районе осудят мужчину, который до смерти отпинал по голове собутыльника

В Казанском районе осудят мужчину, который насмерть отпинал по голове собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя деревни Малая Ченчерь Казанского района, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 16 сентября 2022 года компания из четырех человек распивала алкоголь в ограде дома на ул. Большой. Во время застолья обвиняемый и один из присутствующих мужчин поругались из-за пустяка. Тогда злоумышленник пнул по голове сидящего на корточках 55-летнего собутыльника. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали на месте преступления. По ходатайству следователя СКР суд заключил мужчину под стражу. Следователи собрали массу доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменской области 33-летний мужчина скончался после удара бруском по голове.