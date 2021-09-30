В Тюменской области 33-летний мужчина скончался после удара бруском по голове. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя р. п. Голышманово. Мужчина нанес серьезное увечье знакомому, после которого тот скончался.

Инцидент между сельчанами произошел утром 29 сентября, когда они находились на территории частного дома на улице Омской. Мужчины стали ругаться, в какой-то момент подозреваемый схватил брусок и ударил им по голове 33-летнему оппоненту.

– От полученной травмы потерпевший через непродолжительное время скончался. В настоящее время по уголовному делу собирается и закрепляется доказательственная база. Проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, – рассказали в региональном следственном комитете.

Скоро подозреваемому предъявят обвинение. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.