Десять волонтеров озвучат книги тюменских авторов в рамках проекта «Доступный формат» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

По итогам кастинга в команду информационно-просветительского проекта «Доступный формат», который реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области, вошли 10 волонтеров-дикторов. Все они озвучат книги тюменских авторов и создадут коллекцию художественных книг в формате «говорящей» книги.

В заключительном этапе волонтеров-дикторов участвовали 39 человек. 21 человек прошел кастинг в очном формате, остальные 18 прислали свои аудиозаписи на электронную почту библиотеке. Один из них – владелец личной студии звукозаписи в Москве, который прислал тестовое задание в записи. Участвовали в отборе и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтерам-участникам дали одинаковые тексты: стихотворение Валерия Брюсова «Буря с берега» и отрывок из романа Джека Лондона «Мартин Иден».

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, отбор проводили: сертифицированный специалист по сценической речи, член Общероссийской общественной организации «Российская общественная академия голоса» Елена Романюк, кандидат филологических наук, доцент кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ Ася Куприянова и радиоведущий, актёр театра, призёр II областной акции ««Говорящая» книга – незрячим читателям» Роман Нарватов.

Теперь волонтерам-дикторам предстоит обучиться уму-разуму у педагогов-наставников (с ноября по декабрь 2022 года), а затем, в начале 2023 года, финалисты начнут записывать произведения тюменских писателей и поэтов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области активно развивается институт волонтерства, в том числе среди пожилых граждан.