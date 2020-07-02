Добровольчество в Тюмени: волонтером может стать каждый

Добровольчество может стать одной из ведущих форм общественной активности простых граждан, причем речь не только о молодежи, но и о людях старшего поколения. Об этом сегодня, после принятия поправок в Конституцию, говорят общественники и эксперты в сфере волонтерства. Напомним, в соответствии с одной из принятых поправок в основной закон Российской Федерации, государство будет системно поддерживать добровольческое движение в стране.

Между тем, сегодня в волонтерской деятельности в России, по разным подсчетам, занято около 15 миллионов человек. Они участвуют в проектах самой различной направленности – от благотворительности, помощи инвалидам, сиротам, пожилым, малоимущим до проведения мероприятий, формирования здорового образа жизни, участия в поисковых операциях и даже в тушении пожаров. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, добровольцы взяли на себя работу по обслуживанию населения, вынужденного находиться дома в период самоизоляции, помощи медперсоналу и многое другое. Многие тюменцы хотят присоединиться к этому движению. Расскажем, как можно стать волонтером.

Волонтеры участвуют в проектах самой разной направленности. Фото со страницы "Добровольческое движение | Тюменская область" в ВК

Добровольческие центры

В Тюмени на базе ДИ «Пионер» действует Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области. На его базе функционирует областная школа волонтера, проводятся смены лидеров и руководителей добровольческого движения, конкурсы и различные проекты. Также работают опорные центры по разным направлениям волонтерской деятельности.

Сегодня добровольцы помогают пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции. Фото со страницы "Добровольческое движение | Тюменская область" в ВК

В их числе, например, тюменское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Аванпост». Также существуют проекты в сфере медицинского, спортивного, профилактического, социального, инклюзивного, культурного, экологического добровольчества и в других сферах. Жители региона могут присоединиться к любому из проекта, если чувствуют в себе жаление и силы быть общественно полезными, выбрав подходящее направление. Кроме того, работает Центр развития добровольчества города Тюмени, куда также может обратиться любой желающий. Контакты волонтерских центров можно найти здесь.

Требования к претендентам в волонтеры как правило зависят от конкретной направленности. Например, это может быть связано с определенными навыками. Но, как говорят эксперты в сфере волонтерства, главное условие – иметь активную гражданскую позицию и желание помогать людям.

Серебряное добровольчество

Отдельно стоит сказать о добровольческом движении для людей в возрасте 55+. В Тюменской области работает онлайн-школа серебряного добровольчества для новичков. Посещать ее можно, не выходя из дома. Занятия рассчитаны на пожилых граждан, которые чувствуют в себе силы быть общественно полезными и участвовать в волонтерских проектах.

В официальной группе штаба на платформе социальной сети «ВКонтакте» в рамках образовательного курса эксперты в сфере волонтерства проводят стримы, интенсивы, вебинары, воркшоп-тренинги и многое другое. Это позволит жителям даже самых отдаленных уголков области участвовать в обучении.

На встречах ученики старшего возраста узнают, кто такие серебряные добровольцы, получают новые знания, осваивают необычные приемы и техники, которые помогут им в дальнейшей работе. Чтобы записаться на обучение, необходимо позвонить по телефону (3452) 51-50-51.

Проект, который стал победителем конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года, реализуется областным геронтологическим центром. Участие гражданина старшего поколения в добровольческой деятельности оказывает положительное влияние на такие важные сферы его жизни, как здоровье, уровень функциональной активности, уровень физического и психического здоровья, удовлетворенность жизнью, способствует поддержанию социальных контактов.

В Тюмени в число волонтеров активно вступают люди пожилого возраста. Фото со страницы "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" в ВК

Реализация этого проекта позволила расширить круг активных людей старшего возраста в регионе, вовлечь их в социально-общественную волонтерскую деятельность, разнообразить их досуг. Признание опыта тюменских волонтеров на всероссийском уровне показало, что существует потребность в популяризации потенциала и достижений старшего поколения.

В Тюменской области организованы специализированные группы пожилых волонтеров для оказания социально-бытовой и социально-психологической помощи гражданам, в том числе с онкозаболеваниями, на дому. Члены групп проводят большую работу, помогая одиноким гражданам пожилого возраста.

Проект направлен на объединение усилий активных граждан старшего поколения Тюменской области в целях повышения личностного потенциала, социальной адаптации, поддержания и сохранения здоровья, активного долголетия, передачи полученного опыта, оказания помощи маломобильным гражданам.

Кроме традиционных видов помощи, «серебряные» волонтеры также участвуют в просветительских, профилактических акциях для работающего населения, семей с детьми, граждан пожилого возраста. Они также участвуют в обучении своих сверстников, в том числе маломобильных, пользованию интернет-ресурсами, навыкам личной безопасности, самосовершенствования и самореализации.

Волонтеры нужны везде

С момента реализации проекта по развитию «серебряного» добровольчества координаторы работают над формированием партнерской базы с общественными объединениями, советами ветеранов, некоммерческими организациями, учреждениями социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, спорта, органами МВД, МЧС, ГИБДД, Роспотребнадзором, органами власти и так далее. Это обусловлено широким спектром деятельности «серебряных» волонтеров. С проектом сотрудничают организации разной сферы и деятельности. Многие сотрудники организаций-партнеров выступают в роли наставников «серебряных» добровольцев, участвуют в формировании межотраслевого банка вакансий для добровольцев 55+.

Серебряное волонтертво набирает популярность. Фото со страницы "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" в ВК

Наиболее успешными являются такие проекты как «#bezПожара», направленный на обеспечение пожарной безопасности, снижение пожароопасности и уменьшение возможного числа жертв. Волонтеры совместно с сотрудниками МЧС, специалистами по пожарной безопасности, представителями социальных служб устанавливают беспроводные пожарные извещатели и вручают огнетушители. Еще один востребованный проект называется «Гиды55+». «Серебряные» волонтеры разрабатывают и проводят бесплатные виртуальные, оздоровительные, пешие исторические экскурсии по Тюменскому краю для таких же пожилых граждан и населения в целом.

Также активно работает отряд взаимодействия с ГИБДД «Дорожный патруль 55+». В рамках этого проекта проводится обучение правилам поведения на улице и во время дорожного движения, проведение профилактических акций. За последние годы количество волонтеров из числа граждан старшего поколения увеличилось в 4,5 раза. Сегодня в регионе более 7 тысяч «серебряных» добровольцев.

Как можно убедиться, стать волонтером можно в любом возрасте независимо от сферы деятельности и личных предпочтений. Для любого жителя с добрым сердцем и желанием быть полезным людям найдется достойное дело для приложения его усилий. При этом каждый в данном движении наверняка найдет единомышленников и верных друзей, позитивную атмосферу сотрудничества и взаимовыручки. Ведь именно в такой атмосфере творятся добрые дела.