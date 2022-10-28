В тюменской деревне украли забор вокруг кладбища, на который собирали жители. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В деревне Балахлей (Аромашевский район Тюменской области) кто-то своровал забор вокруг кладбища, на который собирали жители. Кто мог такое совершить – не укладывается в голове у сельчан.

«За что вы так с нашими предками? То, что произошло в нашей деревне, вызывает стыд и позор! Мы все с вами люди, но среди нас есть «нелюди». Вандалы выкрутили зеленый штакетник в количестве 120 штук. Вы себе можете это представить – своровать с кладбища, это в голове не укладывается», – пишут в социальных сетях местные жители.

По их словам, на этот забор собирали, что называется, всем миром. Деньги сдавали и те, кто раньше жил, и те, кто сейчас тут проживает: в том числе пенсионеры и малоимущие.

«Это очень большой труд людей, в это вложено много сил и времени, и немаленькие средства. О чем могли думать и что сподвигло этих странных людей на этот нечеловеческий поступок?», – спрашивают сельчане.

Оказывается, с подобной проблемой столкнулись не они одни. Так, одна из жительниц областной столицы написала, что на Червишевском кладбище тоже воруют заборы: «Мы не успели бабушке поставить, на 40 дней приехали – уже нет забора. И это не только у нас. Концов не найти».

А вот еще комментарий: «У нас в Созоново с кладбища столбики украли через один. В конце ограждения так вообще сетка-рабица лежит».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске местные жители завалили мусором Завальное кладбище. Об этом сообщают неравнодушные горожане в социальных сетях.

«На Завальном кладбище без перемен. Горы мусора с мая так и лежат», – такое сообщение появилось в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях, который автор приложил к посту, действительно, виден различный мусор у могил: какие-то пакеты, засохшие ветки, прошлогодняя листва и искусственные цветы.