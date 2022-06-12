В Тобольске местные жители завалили мусором Завальное кладбище, где похоронен Петр Ершов. Фото - [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] в ВК.

В Тобольске местные жители завалили мусором Завальное кладбище. Об этом сообщают неравнодушные горожане в социальных сетях.

«На Завальном кладбище без перемен. Горы мусора с мая так и лежат», – такое сообщение появилось в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях, который автор приложил к посту, действительно, виден различный мусор у могил: какие-то пакеты, засохшие ветки, прошлогодняя листва и искусственные цветы.

Фото - [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] в ВК.

Фото - [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] в ВК.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени никак не может изжить себя проблема «свинского поведения». На этот раз объектом замусоривания стали городские православные кладбища, которых в Тюмени насчитывается 15 штук. Несмотря на качественную работу подрядчика, который буквально за два месяца исправил все, что натворил предыдущий недобросовестный исполнитель, мусор продолжает складироваться в различных уголках кладбищ. Виной тому – сами же горожане.