Школу в тюменском Ново-Патрушево строят с опережением графика. Фото: Ольга Крыльцова

Школу в тюменском «Ново-Патрушево» строят с опережением графика. Об этом сообщил на заседании городской думы депутат Дмитрий Антипов.

Стало известно, что учебное заведение могут возвести уже к концу этого года. Здесь будут учиться 1 200 школьников.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени в жилом районе Ново-Патрушево построят школу. На эти цели областной бюджет готов выделить более одного миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что начальная максимальная цена контракта составляет 1 042 871 028 рублей. Согласно контракту завершить строительство образовательного учреждения подрядчик должен будет до середины марта 2023 года.