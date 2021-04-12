В тюменском Ново-Патрушево построят школу за миллиард рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени в жилом райне Ново-Патрушево построят школу. На эти цели областной бюджет готов выделить более одного миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что начальная максимальная цена контракта составляет 1 042 871 028 рублей. Согласно контракту завершить строительство образовательного учреждения подрядчик должен будет до середины марта 2023 года. Обучаться здесь будут 1 200 человек.

Отметим, что прием заявок на участие в электронных торгах уже стартовал. Заказчиком является управление капитального строительства. Подать заявки можно до 12.00 19 апреля. В этот же день будут подведены итоги.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменских районах Ново-Патрушево и Плеханово осветят улицы. Уже в этом году здесь станет намного светлее.

КСТАТИ

Горожане сами могут следить за работой фонарей. Если замечено, что где-то нарушено освещение вдоль дороги, можно написать на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Не работает наружное освещение вдоль автомобильной дороги». Специалисты проведут ремонтные работы и восстановят наружное освещение.