В тюменских районах Ново-Патрушево и Плеханово осветят улицы. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменских районах Ново-Патрушево и Плеханово осветят улицы. Уже в этом году здесь станет намного светлее.

Также разработана проектная документация на устройство наружного освещения на улице Академика Сахарова (ул. Пражская, 49, корп. 3 – ул. Тимофея Чаркова), на участке от улицы Пражской, 49, корп. 3 до улицы Маршала Захарова, на улице Феликса Аржанова (ул. Просторная – ул. Пражская), на улице Блюхера (ул. Малышева – ул. Блюхера, 11) и на улице Северной. Кроме того, в 2021 году уличное освещение будет установлено при ремонте 35 дворов и благоустройстве шести общественных территорий.

– Первоочередным мероприятием является установка освещения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Необходимо брать во внимание все обращения граждан по этому вопросу и включать предложенные объекты в планы по устройству наружного освещения, – отметил мэр областной столицы Руслан Кухарук.

Кстати, горожане сами могут следить за работой фонарей. Если замечено, что где-то нарушено освещение вдоль дороги, можно написать на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Не работает наружное освещение вдоль автомобильной дороги». Специалисты проведут ремонтные работы и восстановят наружное освещение.