Педагоги из Тюмени и Заводоуковска признаны самыми активными ИТ-учителями Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги конкурса «ИТ-актив-2022», в котором приняли участие педагоги из всех уголков нашего региона, включая Тюмень и Тюменский район, Ишим и Ишимский район, Упорово и Тобольск. Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, победителей наградили дипломами, памятными кубками и призами на торжественной церемонии закрытия XV тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022».

Конкурс показал, что самой ИТ-активной школой стала третья средняя школа (филиал второй) города Заводоуковска. Благодаря активности родителей и учителей в использовании АИС «Электронная школа Тюменской области» и участию педагогов в конкурсе школа и победила! В качестве подарка она получила новенькое оборудование стоимостью 400 тысяч рублей.

Самым ИТ-активным учителем городской школы стал Наиль Валеев из 22-й школы Тюмени. Самым ИТ-активным учителем сельской школы стала Валентина Мальцева из упоровской средней школы.

В номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования» в городской школе победила Диана Уразаева из заводоуковской школы №т2. В сельской – Евгений Караганов из черемшанской средней школы.

Такие конкурсы ИТ-направленности, как «ИТ-Актив», «Моя ИТ-идея», областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, проводятся в регионе в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», чтобы повысить интерес к цифровым профессиям и образованию ИТ-направленности. Организатором выступает департамент информатизации Тюменской области.