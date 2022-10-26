На форуме «ИНФОТЕХ-2022» в Тюменской области подписано три соглашения о сотрудничестве Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Несколько новых соглашений о сотрудничестве между компаниями Тюменской области и федеральными предприятиями, организациями и вузами заключили на XV форуме «ИНФОТЕХ-2022». Об этом сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Например, компании «1С», «Дист АйТи» и Тюменский государственный университет Минздрава России планируют вместе повысить уровень цифровых знаний студентов и преподавателей вуза, наладить процессы автоматизации и содействовать обучению информационным технологиям.

Компания «Бюрократ» и союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» собираются наладить сотрудничество в сфере информатизации и модернизации IT-технологий. Стороны сформируют стратегическую систему сотрудничества в сфере технологий и решат задачи создания высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования и программного обеспечения.

Заключили соглашение Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Центр информационных технологий Тюменской области. Последняя предоставит безвозмездные права использования АИС «Связь», предназначенной для информационно-аналитического обеспечения процессов. Они включают в себя сбор данных от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти и оператора широкополосного доступа.

Также тюменцы планируют взаимодействовать с Приморским краем и Нижегородской областью. Первым передадут права на использование «ИТ-навигатора», а вторым – на информационный сервис «Генератор случайных чисел». Оба сервиса разработаны Центром информационных технологий Тюменской области.