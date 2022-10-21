Как реализуются экологические инициативы в Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Одной из важных экологических проблем остаётся загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Уменьшить причиняемый вред поможет правильная утилизация мусора. Мы попросили Анастасию Сосновскую сделать подборку интересных экологических программ нашего города.

Проблемы экологии не могут оставаться без внимания, поэтому волонтёры и компании нередко проводят акции и осуществляют иную деятельность по защите окружающей среды, помогая таким образом сохранить природу нашей планеты. Что, как и куда сдавать на переработку? Ниже представлено несколько вариантов.

Компания «Вторсбор» занимается утилизацией макулатуры и пластмассы. Отходы можно сдать в пунктах приёма на ул.Гилёвская Роща, 2б, стр. 1 и в районе Дома Обороны, ул. Садовая, 117/1. Также есть возможность оставить заявку на их сайте или договориться по телефону, после чего приедет грузчик, чтобы забрать отходы.

«Круговорот» – волонтёрское движение, которое активно работает над решением проблемы сортировки мусора и не только. Объединение открыло свой пункт приёма 38 видов вторсырья на улице Республики 207б в Тюмени. Вещи можно отнести непосредственно в пункт приёма либо вызвать и передать их экотакси. Волонтёры обновляют информацию и о других пунктах, находящихся в Тюмени, на Recyclemap от «Гринпис России». Помимо этого, они организуют различные акции, например, по обмену детских игрушек, растений, еды. Компании «СБВ утилизация» и X5 Group создали экопроект, направленный на формирование осознанности и ответственности по правильной утилизации отходов электроники и техники среди населения.

В Екатеринбурге, Тюмени и Перми установлены контейнеры для утилизации электроники и бытовой техники в сети магазинов «Пятерочка». Акция действует до конца 2022 года. Подробнее об акции.

Нередко экологические акции проводят учебные учреждения. Например, в стенах ТюмГУ установлены контейнеры для раздельного сбора пластика и макулатуры благодаря деятельности студенческого объединения 5R.

Книга, которой не должно быть...» – это проект студентов Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова (филиала) ТюмГУ. В рамках проекта проводятся ежегодные тематические экосборы (в этом году идёт сбор пластиковых крышек), сырьё сдается на переработку, а на вырученные деньги покупается корм для бездомных животных. Чтобы не выкидывать ненужные, но находящиеся в приемлемом состоянии вещи, можно сдать их в пункты сбора гуманитарной помощи.

К примеру, ТОБОО «ЗаРождение» гуманитарный склад принимает одежду, канцтовары, мебель и прочие вещи по адресу г. Тобольск, 6-й микрорайон, д. 41.

Ещё о нескольких интересных проектах информирует Кашкарова Елена, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

– В рамках нашего семейного проекта «Создавая будущее» действует направление «Экология начинается с семьи». Мы установили боксы для сбора пластиковых крышечек в учреждениях, которые посещают дети. И в ноябре планируем значительно расширить количество боксов по Тюмени.

О новых точках сбора обязательно сообщим в наших социальных сетях. Собранные крышечки мы отправляем на завод по переработке, а полученные от сдачи пластика деньги направляем в фонд социального партнерства «Ключ к жизни». Таким образом дети, принимающие участие в нашей акции «Добрая крышечка» не только помогают экологии, но и выступают благотворителями.

Еще один наш проект – детский книжный обменник. Он работает на всех наших мероприятиях, которые проходят в офлайн-формате. Там всегда можно найти интересные детские книги и оставить свои для других ребятишек. Кроме того, с этого года мы проводим экологические уроки для учеников младших классов. На уроке, в игровой форме, мы обсуждаем с ребятами, чем они даже в столь юном возрасте могут помочь природе. Если вы как педагог или родитель хотите, чтобы такой урок прошел и в вашем классе, можете написать нам в соцсетях, и мы с удовольствием его организуем, – отметила организатор мероприятия Елена Кашкарова.