Жители Тюмени жалуются на отсутствие отоларинголога в детской поликлинике №2. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменцы жалуются на отсутствие отоларинголога в детской поликлинике № 2. Его нет там, по словам местных жителей, уже около трех месяцев. Соответствующую проблему они описали в социальных сетях.

«Не оказываются услуги в рамках ОМС по предоставлению должного лечения. Идет нарушение прав на получение бесплатной медицинской помощи. Отдел педиатрии не перенаправляет в другие места, где можно по полюсу своевременно получить эту услугу, а пытается самостоятельно компенсировать нехватку кадров, что чревато неприятными последствиями», – сообщают горожане.

«На вашем страховом полисе есть телефон горячей линии. Звоните, описываете ситуацию, быстренько вам перезвонят из поликлиники, предложат записаться к врачу. Проверено, работает. А можно в регистратуре спросить, к главному идти или в страховую звонить, тоже работает», – подсказывают им знающие тюменцы.

А можно попробовать решить проблему и так: «Найдите в telegram группу «Тюмень.Здоровье», опишите проблему, помогут быстро попасть к врачу. Сделайте обращение к департаменту, пусть решают вопрос. Пусть приглашают кадры из других городов, если своих нет».

К слову, в местном департаменте здравоохранения обо всем этом знают.

– В детской поликлинике действительно нет ЛОР-врача, ведущего приём в поликлинике, с августа 2022 года. При необходимости консультация врача в индивидуальном порядке организуется заведующими силами ЛОР-врачей приёмного отделения детского стационара ОКБ № 2. В настоящий момент ЛОР-врач находится в процессе трудоустройства в детскую поликлинику, – ответили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тоболяки жалуются на огромные очереди в поликлинике. В местном депздраве ответили, когда прекратится безобразие.

«Огромнейшие очереди в поликлинику. Люди часами ждут приёма», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», тем самым открыв ящик Пандоры. Горожане оставили более пятидесяти комментариев под постом в надежде, что очереди исчезнут.