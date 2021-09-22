Тоболяки жалуются на огромные очереди в поликлинике: «Люди часами ждут приёма»

Тоболяки жалуются на огромные очереди в поликлинике. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

Тоболяки жалуются на огромные очереди в поликлинике. В местном депздраве ответили, когда прекратится безобразие.

«Огромнейшие очереди в поликлинику. Люди часами ждут приёма», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», тем самым открыв ящик Пандоры. Горожане оставили более пятидесяти комментариев под постом в надежде, что очереди исчезнут.

«Очень странно, что теперь детская поликлиника принимает только здоровых детей на участках, а больные вынуждены ждать часами к одному фельдшеру. И никакой социальной дистанции: симптомы – не симптомы. Все в куче»; «Когда вызывала врача на дом, они сказали, сбивайте температуру и приезжайте, Смешно! Приезжайте туда больные с кашлем, насморком и где есть маленькие детки, которые пришли просто на приём обследования. Врача дождались, почти как и говорили – 72 часа»; «Я тоже после 40 минут ожидания и толпы в 30 человек, позвонила в департамент здравоохранения, пожаловалась. Ответили, что решение, согласно регламенту, занимает 72 часа. Но, правда, в моем случае через 15 минут перезвонили и предложили подняться к заведующей. Та за 5 минут осмотрела, сделала назначение, но не внесла в картотеку. Так пришлось снова ждать врача на дом, которая не даёт справок», – такие комментарии стали появляться в группе.

В департаменте здравоохранения Тюменской области ответили, что в поликлинике действительно наблюдается ажиотаж, ведь спрос на обращение в медорганизации всегда возрастает в сезон ОРВИ. В ведомстве также сообщили, что по-прежнему часть специалистов задействована на работу по инфекционному профилю. Однако поликлиники стараются принять всех, кому нужна помощь: пересматривают графики, в случае серьезной очередности на прием выходят дополнительно и заведующие отделениями.

– Неизменно наибольшая очередность – в первую половину понедельника, когда пациенты приходят после выходных, и пятницы – когда многие приходят на прием для выписки, чтобы в понедельник пойти на работу. Мы просим отнестись с пониманием, что может быть очередность. В связи с этим просим иметь запас времени при посещении поликлиники, а также рассмотреть возможность посещения в часы, когда нагрузка существенно меньше. В свою очередь, департамент совместно с администрациями поликлиник принимает необходимые организационные меры для минимизации таких ситуаций, – пообещали в ведомстве.

По информации пресс-службы, выездные неотложная и экстренная службы работали и работают не просто в прежнем, а в усиленном режиме круглосуточно.