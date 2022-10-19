На тюменской трассе в лобовом столкновении с большегрузом погиб водитель «Рено». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 98-м километре автодороги Ишим – Викулово накануне, 18 октября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без жертв. Погиб один человек.

– Предварительно, автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара оба автомобиля разбросало по кюветам, – рассказали подробности аварии в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Погибший – 40-летний водитель легковушки, жил в Ишиме. В машине он ехал один. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что на улице Республики, 62 в Тюмени из-за молодого бесправника в жестком ДТП пострадали три человека. Авария произошла накануне, 18 октября, в десятом часу вечера.

Водитель «Фольксвагена», перестраиваясь, создал помеху автомобилю «Киа». Корейская иномарка въехала в мачту освещения.