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Происшествия19 октября 2022 7:10

На тюменской трассе в лобовом столкновении с большегрузом погиб водитель «Рено»

Мужчина выехал на встречную полосу
Сергей Швецов
На тюменской трассе в лобовом столкновении с большегрузом погиб водитель «Рено».

На тюменской трассе в лобовом столкновении с большегрузом погиб водитель «Рено».

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 98-м километре автодороги Ишим – Викулово накануне, 18 октября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без жертв. Погиб один человек.

– Предварительно, автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара оба автомобиля разбросало по кюветам, – рассказали подробности аварии в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Погибший – 40-летний водитель легковушки, жил в Ишиме. В машине он ехал один. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что на улице Республики, 62 в Тюмени из-за молодого бесправника в жестком ДТП пострадали три человека. Авария произошла накануне, 18 октября, в десятом часу вечера.

Водитель «Фольксвагена», перестраиваясь, создал помеху автомобилю «Киа». Корейская иномарка въехала в мачту освещения.