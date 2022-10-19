На улице Республики в Тюмени из-за молодого бесправника в жестком ДТП пострадали три человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Республики, 62 в Тюмени из-за молодого бесправника в жестком ДТП пострадали три человека. Авария произошла накануне, 18 октября, в десятом часу вечера.

– Водитель «Фольксвагена», перестраиваясь, создал помеху автомобилю «Киа». Корейская иномарка въехала в мачту освещения, – рассказали подробности дорожного инцидента в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали 20-летний водитель легковушки, влетевшей в столб, и двое пассажиров этой машины, 20 и 23 лет.

У водителя «Фольксвагена» нет прав управления транспортом. Его уже четыре раза задерживали сотрудники ГИБДД за управление транспортом без водительского удостоверения – в 2019 и в 2021 году.