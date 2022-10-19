В Тюмени пьяный мужчина ударил подростка-хулигана

В Тюмени пьяный мужчина ударил подростка из-за его поведения. Фото: Архив "КП"

В Тюмени на пять тысяч рублей оштрафовали мужчину, который поднял руку на подростка. Инцидент произошел 21 августа 2022 года.

В этот день пьяный горожанин находился в общественном месте и поругался с парнем. В какой-то момент он ударил его ладонью по лицу, из-за чего тому стало больно.

– На суде нарушитель вину признал полностью. Отметил, что в содеянном раскаивается, и что больше ничем таким заниматься не будет, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Стало известно, что мужчина возмутился поведением подростка и ударил его – не смог сдержать эмоции.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на пять тысяч рублей оштрафовали 31-летнего мужчину, который побил школьника. Инцидент произошел 7 июля 2022 года на остановке в деревне Песчаное Казанского района.

7-летний мальчик играл с дочкой буйного гражданина. Во время игры дети столкнулись лбами. Пришел ее отец, он ударил и толкнул ребенка.