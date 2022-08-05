В Тюменской области мужчина побил 7-летнего мальчика на остановке. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на пять тысяч рублей оштрафовали 31-летнего мужчину, который побил школьника. Инцидент произошел 7 июля 2022 года на остановке в деревне Песчаное Казанского района.

7-летний мальчик играл с дочкой буйного гражданина. Во время игры дети столкнулись лбами. Пришел ее отец, он ударил и толкнул ребенка.

– Бримжанов схватил мальчика за предплечье правой руки, чем причинил ему физическую боль. После Жанат позвал свою малолетнюю дочь, обхватил кулак своей дочери и нанес им удар малолетнему, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Он даже принес извинения несовершеннолетнему.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюмени возле входа в торговый центр «Ватутинский» мать пнула своего ребенка в спину, когда тот отвлекал ее от разговора со знакомой. От удара маленький мальчик упал на землю. После того как мальчик пришел в себя и поднялся, он вновь побежал за мамой.

Судя по кадрам ролика, опубликованного в соцсетях, для женщины это обычный формат общения с ребенком. Однако в тюменской полиции так не считают.