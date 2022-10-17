В Тюмени ликвидируют известную аптечную сеть. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ликвидируют сеть «Аптека от склада», руководителем которой является Николай Копаев. Ее открыли в областной столице семь лет назад.

Из информации, размещенной на сайте list-org.com, процесс ликвидации компания запустила во второй половине августа 2022 года. Отметим, что в настоящее время в городе 38 филиалов сети.

В 2021 году доход сети составил порядка 83 миллионов рублей, прибыль – около 2,6 миллиона рублей. Несколько лет назад, согласно отчетам, доходы были куда больше.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени оштрафовали аптечную сеть ООО «Аптека от склада» из-за завышенных цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

– Там с нарушением установленного порядка ценообразования продавали включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственные препараты, – уточнили в ведомстве.