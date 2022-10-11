Тюменскую аптеку оштрафовали из-за завышенных цен на лекарства. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени оштрафовали аптечную сеть ООО «Аптека от склада» из-за завышенных цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

– Там с нарушением установленного порядка ценообразования продавали включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственные препараты, – уточнили в ведомстве.

В итоге на юридическое лицо возбудили дело об административном правонарушении. Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской сеть оштрафовали на 100 тысяч рублей.