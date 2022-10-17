В Тюмени определены победители фотоконкурса о папах.

Во все времена отец – глава, защитник, сила и опора семьи. В Тюменской области много таких настоящих пап, в этом смогли убедиться участники торжественной церемонии открытия фотовыставки «Ты – лучший! Потому что ты – папа!».

Более 80 работ было прислано на конкурс, приуроченный к первой годовщине празднования Дня отца. Участникам необходимо было разместить в социальной сети «ВКонтакте»фотографию отца с ребенком и поделиться, что для него значит быть папой.

Двадцать лучших фотографий были отобраны для фотовыставки, которая разместилась в Тюменском театре кукол и будет доступна для всех зрителей театра до конца октября.

– Мы увидели пап очень разными: серьезными и забавными, сильными, мужественными и трогательными. Но все фотографии объединяет одно – безграничная и безмерная любовь к своим детям! – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

На основе оценок, выставленных каждым членом жюри, были определены пять победителей конкурса, которым вручили призы:

Овеян Вазген и Акоб;

Седых Никита, Александра, Надежда и Екатерина;

Куликовы Евгений и Анна;

Пестовы Сергей, Андрей и Владимир;

Платоновы Юрий и София.

После награждения победителей всех участников выставки ждал сюрприз – волшебное шоу мыльных пузырей и семейный просмотр спектакля «Золушка».

А для того, чтобы сохранить теплые воспоминания о прошедшем событии навсегда, организаторы конкурса подготовили видеоролик с лучшими фотографиями.