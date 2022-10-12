В Тюмени землю для КРТ улицы Горького продают за 157 рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени землю для комплексного развития территории в районе улицы Максима Горького продают за 157 рублей. Уже объявлен аукцион.

Торги на право заключения договора о КРТ объявила городская мэрия. Шаг аукциона равен начальной стоимости.

Речь идет об участке, площадь которого составляет более 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время на нем находятся гаражи, но скоро их снесут.

Кстати, возводить жилые дома тут нельзя. Будущему владельцу участка предлагают застроить территорию нежилыми постройками спортивной направленности и зданиями для предоставления коммунальных услуг.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в тюменской Зареке построят новую большую улицу. Дорога появится в жилом районе на улице Газовиков (она откроет прямой путь к мосту на улице Профсоюзной).

В настоящее время местные власти ищут подрядчика, которому предстоит возвести дорогу и сопутствующую инфраструктуру. На это готовы потратить 568 миллионов рублей бюджетных денег.