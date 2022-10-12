В тюменской Зареке построят новую большую улицу. Фото: Архив "КП"

В тюменской Зареке построят новую большую улицу. Дорога появится в жилом районе на улице Газовиков (она откроет прямой путь к мосту на улице Профсоюзной).

В настоящее время местные власти ищут подрядчика, которому предстоит возвести дорогу и сопутствующую инфраструктуру. На это готовы потратить 568 миллионов рублей бюджетных денег.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что длина улицы составит почти 900 метров. Ее не станут нагружать ни надземными или подземными пешеходными переходами, ни постами ДПС.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 октября 2022 года. Победитель лота должен будет возвести объект к концу 2023 года.