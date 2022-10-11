На тюменской трассе по вине пенсионера произошло массовое ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 304-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе столкнулись два большегруза и ВАЗ седьмой модели. Из-за серьезной аварии всем автомобилистам, кто двигается в сторону Омска, приходится объезжать этот участок по обочине.

– Предварительно, ВАЗ выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой «Мерседес», затем легковушку отбросило на большегруз «МАН», – рассказали подробности произошедшего дорожного инцидента в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Как оказалось, 69-летнего водителя зажало в автомобиле, его вызволяли спасатели. Также травмирован 66-летний пассажир. Пострадавших увезли в больницу. Движение по направлению в Тюмень идет без ограничений.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что чрезвычайное происшествие случилось на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова в Тюмени. Здесь трал «Скания», который перевозил подъемный автокран, задел балку надземного пешеходного перехода. К счастью, никто не пострадал. Однако так нельзя сказать о самом переходе.