Эксперт рассказал, когда тюменцы могут рассчитывать на капитальный ремонт жилья Фото: Татьяна Коркина

Чтобы ускорить капитальный ремонт своего жилья, необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта, а не в управляющую компанию. Об этом заявил председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов. По его словам, к капремонту относится замена крыши, ремонт подвалов, фундамента, лифта, а размер минимального взноса составляет 7,5 метров на квадратный метр.

- Мелкие работы в течение месяца: покраска скамейки во дворе, замена окна в подъезде. То есть, это такие работы, когда не требуется нанимать подрядчиков. Получается, за все виды капитального ремонта отвечает «Фонд капитального ремонта», а за текущий – управляющая компания, - цитирует Усова издание «АиФ в Западной Сибири».

Капитальный ремонт делают тогда, когда износ дома составляет более 25%. Его бюджет формируется двумя способами:

- копится на счете фонда капремонта

- копится на специальном счете дома.

График капремонта устанавливают в региональном программе и утверждают в правительстве Тюменской области. Взносы на реконструкцию уходят в фонд, где и оценивают объем будущих работ. А вот с льготников, включая пенсионеров, за реконструкцию могут платить меньше на 50% или не платить вообще, в зависимости от категории (прописаны в Жилищном кодексе РФ).

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» уже отвечала на вопрос: Можно ли не платить за капремонт дома в Тюмени?