Можно ли не платить за капремонт дома в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

Оплата капремонта – обязательная ежемесячная трата для тех, кто проживает в многоквартирных домах. Но есть некоторые категории граждан, у кого есть льгота либо полное освобождение от оплаты.

Как рассказал юрист Валерий Шиков, от уплаты капремонта освобождаются все собственники как жилых, так и нежилых помещений многоквартирника, вне зависимости от возраста и дохода, если дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Введены в регионе и бюджетные субсидии. Так, если плата за коммунальные услуги и капремонт выше, чем 22% от общего дохода семьи или одиноко проживающего тюменца, то на все превышение выплачивается возмещение. Скидка есть и у льготных категорий граждан: ветеранов ВОВ, инвалидов и других, в этом случае возмещение выплачивается органами соцзащиты.

Стопроцентное возмещение предоставляется и жителям региона, достигшим 70-летнего возраста. Полностью субсидируется сумма, рассчитанная исходя из норматива площади жилого помещения. В Тюменской области это 36 квадратных метров для одиноко проживающих, и 18 – в составе семьи. При этом компенсация выдается только при своевременной и полной оплате взносов, если образовалась задолженность, выплаты могут прекратить.

Напомним, в 2021 году размер взносов на капитальный ремонт в Тюмени – 7,5 руб./кв. м.