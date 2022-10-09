Тюменьстат проверит, как часто люди пользуются мобильниками, ноутами, интернетом и электронными услугами Фото: Татьяна Коркина

С 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября 2022 года Тюменьстат проведет выборочное наблюдение для оценки востребованности жителями интернета и информационных технологий. На юге Тюменской области опросят 543 респондентов старше 15 лет, в Югре – 537 человек, а на Ямале – 475 человек.

По данным портала Vsluh.ru, людям зададут вопросы об использовании мобильников, ноутбуков и компьютеров, интернета, получении электронных и муниципальных услуг, онлайн-покупок и заказов услуг. Все полученные данные конфиденциальны и не подлежат разглашению, результаты обработают на «условии обезличивания».

Итоги применят для оценки перспектив сферы информационных технологий России.

Ранее мы рассказывали о том, что Тюменьстат обнародовал данные о зарплатах горожан.