Тюменская прокуратура проверяет информацию об избиении учителем пятиклассника. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская прокуратура проверяет информацию об избиении учителем пятиклассника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что соответствующую информацию опубликовали в средствах массовой информации. По этому поводу Заводоуковская межрайонная прокуратура назначила проверку.

– В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства об образовании и организации воспитательной работы в новозаимской средней общеобразовательной школе, – отметили в пресс-службе, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что учителя, который обматерил детей и давал подзатыльники в боровской школе № 2, уволили по статье 336 трудового кодекса РФ «Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником». Об этом сообщила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.