В Тюмени состоится выставка макроснимков фактурных тканей

Фото: Союз Дизайнеров России - Тюмень

С 1 по 14 октября в холле второго этажа мультицентра «Контора пароходства» пройдет выставка «Анатомия ткани». Это соединение современного и исторического текстиля с технологиями. Вход свободный.

Тюменцы увидят выставочный проект в формате art&science*. Авторы фотовыставки - участники омской арт-резиденции «Анатомия ткани». Они увеличили изображения денима, кожи, шелка, пестряди в 50, 100 и 1 000 раз. Авторы предлагают посмотреть на ткани как на результат долгого и творческого сотрудничества природы и человека.

Для большего погружения организаторы подготовили аудиогид. С помощью наушников и специального QR-кода тюменцы смогут услышать авторскую экскурсию от Валерия Лущикова, куратора проекта, директора Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ.

Выставочный проект - часть XXIV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств «ЭКОСИСТЕМА 2022». Организатор выставки - региональное отделение Союза дизайнеров.