Тюменец убил 79-летнюю маму из-за денег. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области за убийство матери осудили 48-летнего жителя села Луговое. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9 с половиной лет. К тому же он будет лечиться из-за имеющегося у него психического заболевания.

– В мае 2022 года подсудимый у себя дома поссорился с мамой. Он требовал у нее деньги на алкоголь. После отказа всадил нож в грудь 79-летней женщине, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От полученных травм 79-летняя пенсионерка скончалась на месте. В рассмотрении дела принял участие первый заместитель прокурора области Руфат Биктимеров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 30 августа 2022 года в полицию сообщили об исчезновении 26-летнего тюменца, пропавшего два дня назад. Во время расследования уголовного дела по статье «Убийство» стало известно, что молодой человек встречался с двумя родственниками. Они признались, что убили парня и рассказали о подробностях и обстоятельствах преступления.